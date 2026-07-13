VaiOnline
Milano.
14 luglio 2026 alle 00:19

Gli ultimi istanti di vita di Pamela Genini, al processo i video degli agenti intervenuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. La scena degli ultimi secondi di vita di Pame l a Genini accoltellata dal suo ex, Gianluca Soncin, che la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, ha fatto irruzione nell’appartamento di via Iglesias, a Milano, e l’ha colpita con 76 fendenti. È un pugno nello stomaco il video girato con il telefono dagli agenti delle volanti durante l’intervento per cercare di salvare la giovane e che è stato proiettato al processo in cui il 53enne - oggi in aula in prima fila - è accusato di omicidio pluriaggravato.

Erano stati allertati perchè Pamela era riuscita ad avvertire via WhtsApp un amico e fiamma di un tempo, Francesco Dolci. «Non so che fare, chiama la Polizia. Digli di non suonare» aveva scritto all’ex fidanzato, ora indagato con l’ipotesi di aver profanato la tomba della 29enne e di aver rubato la testa dal cadavere. Da lì una drammatica sequenza che, con il corredo di immagini crude e cruente degli ultimi respiri della ragazza, è stata ripercorsa dalla responsabile dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura milanese, Serafina Di Vuolo. Una ricostruzione «pesante», ha affermato Nicodemo Gentile, legale della famiglia, davanti alla quale Soncin è rimasto imperturbabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 