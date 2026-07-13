Gli ultimi istanti di vita di Pamela Genini, al processo i video degli agenti intervenuti 

Milano. La scena degli ultimi secondi di vita di Pame l a Genini accoltellata dal suo ex, Gianluca Soncin, che la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, ha fatto irruzione nell’appartamento di via Iglesias, a Milano, e l’ha colpita con 76 fendenti. È un pugno nello stomaco il video girato con il telefono dagli agenti delle volanti durante l’intervento per cercare di salvare la giovane e che è stato proiettato al processo in cui il 53enne - oggi in aula in prima fila - è accusato di omicidio pluriaggravato.

Erano stati allertati perchè Pamela era riuscita ad avvertire via WhtsApp un amico e fiamma di un tempo, Francesco Dolci. «Non so che fare, chiama la Polizia. Digli di non suonare» aveva scritto all’ex fidanzato, ora indagato con l’ipotesi di aver profanato la tomba della 29enne e di aver rubato la testa dal cadavere. Da lì una drammatica sequenza che, con il corredo di immagini crude e cruente degli ultimi respiri della ragazza, è stata ripercorsa dalla responsabile dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura milanese, Serafina Di Vuolo. Una ricostruzione «pesante», ha affermato Nicodemo Gentile, legale della famiglia, davanti alla quale Soncin è rimasto imperturbabile.

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