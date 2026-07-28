Vernaccia, brindisi nel salotto buono 

Vero, Oristano produce pochi litri di vino ma resta comunque la culla della Vernaccia. E basta questo perché entri a pieno titolo nell’Associazione nazionale “Città del del vino” (bene ricordare che questa è anche la Città della ceramica e la Città dell’olio). Per celebrare questo ingresso la Giunta Sanna ha deciso venerdì notte di organizzare “Le Notti del vino – Calici, vicoli e sapori”. Un evento che si svolgerà nel centro storico dove «il vino incontrerà la gastronomia, la cultura, il commercio e l'accoglienza dedicata alle eccellenze dell'Oristanese», si legge in una nota del Comune

Lo spirito

«L'ingresso tra le “Città del vino” rappresenta un riconoscimento della nostra storia e della qualità del nostro patrimonio vitivinicolo - dichiara il sindaco, Massimiliano Sanna – Per questo celebriamo la Vernaccia e tutte le produzioni che contribuiscono a rendere unico il territorio, costruendo un progetto condiviso che mette in rete istituzioni, imprese, produttori, ristoratori, commercianti e associazioni». «Le Notti del Vino rappresentano il primo passo di un percorso destinato a crescere negli anni – annuncia l’assessora alle Attività produttive, Valentina de Seneen - Il vino diventa il filo conduttore attraverso il quale raccontare Oristano, le sue eccellenze, la sua cultura dell'accoglienza».

Il percorso

Dalle 19 si potrà passeggiare lungo un percorso con 10 tappe per altrettante cantine (azienda agricola Famiglia Orro, cantina Contini, Binzas Betzas, cantina del Rimedio, Quartomoro di Sardegna, azienda agricola Salvatore Corda, impresa agricola Franco Ledda, Siddùra, azienda agricola Lotta e Tenute Sinis) che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra tradizione, innovazione e qualità dell'enologia sarda.

Il forum

In piazza Eleonora alle 19.30 il forum “Oristano Città del Vino – Strategie per un nuovo turismo tra vino, cibo, cultura e territorio”, moderato dal giornalista Roberto Ripa e organizzato in collaborazione con Consorzio Uno. Si confronteranno docenti universitari (Giuseppe Melis e Luca Mercenaro), rappresentanti delle “Città del vino” (Giovanni Antonio Sechi), del Consorzio della Vernaccia (Aldo Buiani), Coldiretti (Paolo Corrias) e operatori del settore (Antonella Orrù). Al termine la cerimonia di consegna della bandiera dell'Associazione nazionale “Città del Vino”.

Nei ristoranti

Non solo vino ma anche ristoranti che proporranno menù esclusivi studiati per esaltare i vini delle cantine partecipanti. Aderiscono all'iniziativa La Brace, Craf da Banana, Granma & Blao, Ta Matete, Kalispera e Ittica Aeden) che porteranno nelle piazze e nei vicoli della città oltre 250 posti a sedere.

Contest e specialità

Durante la serata sarà anche possibile assaggiare cocktail originali a base di Vernaccia. Al Mixology contest hanno aderito i barman di Barber Cafè, Binui, Caffè La piazza, Fata Cornelia, La Palma cafè, Memento 51 e Temple wine bar.

Infine sarà possibile anche assaggiare le specialità ittiche della cooperativa dei pescatori Sant’Andrea e i mostaccioli della pasticceria Temptation.

Negozi e musica

Il Centro commerciale naturale "Centro città Oristano” coordinerà un allestimento diffuso delle vetrine dei negozi aderenti con richiami al mondo del vino. Le attività resteranno aperte fino alle 21.30 e lungo il percorso della manifestazione saranno esposte anche alcune storiche Fiat 500.

A completare il programma della serata l'intrattenimento musicale con il concerto dei The italian Mood project, seguito dal dj set di Riccardo Caboni. ( m. m. )

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