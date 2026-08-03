Venti nuovi posti auto nei dintorni dell’ospedale 

Qualcosa si muove per trovare soluzione alla cronica carenza di parcheggi all’ospedale di Lanusei. Comune e Asl Ogliastra sono al lavoro per aumentare gli spazi disponibili e alleggerire una situazione che da tempo crea disagi a utenti, visitatori e personale. La buona notizia è che «a settembre inizieranno i lavori nella parte bassa dell’ospedale. La risistemazione della logistica dell’area permetterà di ricavare circa 15-20 nuovi posti auto», dice il sindaco Davide Burchi. Un secondo intervento riguarda la parte alta del presidio, dove si sta valutando la possibilità di reperire altri 10-12 parcheggi.

Nel frattempo si lavora anche su altre possibilità. La Regione ha finanziato la Asl Ogliastra per l’acquisto di un’area da destinare a parcheggio e sono state raccolte manifestazioni di interesse da parte di privati. L’azienda sanitaria sta inoltre sistemando l’area sotto la Casa della Salute per aumentare ulteriormente i posti disponibili. La soluzione definitiva è legata al trasferimento del deposito Arst nella nuova sede in circonvallazione a valle. Un’operazione che potrebbe richiedere circa due anni. «Non possiamo però aspettare i tempi dell’Arst», sottolinea Burchi. Da qui la strategia del Comune: intervenire subito con soluzioni di breve e medio periodo, in attesa di una risposta strutturale al problema.

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