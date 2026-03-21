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Sestu.
22 marzo 2026 alle 00:32

Vandali sempre più scatenati in piazza Baden Powell 

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I soliti ignoti incivili hanno colpito ancora a Sestu, in piazza Baden Powell. Qualcuno ha preso a calci il paletto con i bidoni differenziati dei rifiuti, in precedenza già vandalizzati con graffiti. Un atto di vandalismo solo apparentemente di lieve entità, e comunque l’ennesimo nelle strade di Sestu. In piazza già l’anno scorso qualcuno aveva sporcato i giochi per bambini con dei graffiti e solo poco tempo dopo qualcuno aveva addirittura rubato le panchine. Episodi simili si sono verificati in piazzetta Dettori, nel nuovo piazzale Campioni d’Italia, e anche nella strada pedonale lungo il fiume Matzeu. Ma i casi, denunciano gli abitanti esasperati, sono davvero tanti. Una forma di piccola delinquenza che però incide comunque sul bilancio comunale che deve pagare i danni. «Con i vandali è una lotta impari, ma noi resistiamo. Con la futura implementazione della videosorveglianza, verranno tempi duri per loro», promette il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Sicuramente non avranno vita facile, anche se ritengo che siano solo pochi ragazzi annoiati», riflette la sindaca Paola Secci, «la maggior parte frequenta le tante associazioni sportive culturali e di volontariato. O il centro giovani Giovanni Spiga che al momento accoglie tra I 150 e 200 iscritti».

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