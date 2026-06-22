«Vaccinare le mandrie per debellare la dermatite» 

«Per debellare la Dermatite nodulare contagiosa dei bovini, riaprire completamente la movimentazione dei capi e assicurare un futuro al sistema economico del comparto zootecnico della Sardegna dobbiamo vaccinare le mandrie e seguire con rigore la profilassi sanitaria». La presa di posizione, senza giri di parole, è arrivata dal direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne: «Fatti come quelli accaduti qualche settimana fa in un’azienda del Sulcis fanno del male alle migliaia di allevatori che con sacrificio stanno rispettando le regole e subendo le conseguenze di chi invece le boicotta. La Regione continui a informare in modo corretto e con costanza gli imprenditori agricoli, semplificando le comunicazioni». Monne ha sottolineato «la necessità di proseguire con una azione informativa da parte delle istituzioni, per smontare false notizie che rischiano di mandare in fumo i risultati importanti raggiunti nel contenere la malattia, è sempre più indispensabile». Ha inoltre ribadito l’importanza per gli allevatori di essere aggiornati in tempi stretti anche sulle riformulazioni normative che giungono da Roma o Bruxelles, a seconda dei report stilati nei territori interessati dal virus.

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