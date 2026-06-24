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Sud Sardegna.
25 giugno 2026 alle 00:15

Vacanze, in aumento il numero di stranieri 

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La stagione, almeno per il momento, mostra segnali di tenuta e un moderato ottimismo da parte degli operatori del settore, pur in presenza di criticità che continuano a gravare sulle imprese. È quanto emerge dall’indagine della Fipe Confcommercio Sud Sardegna su una platea di circa 250 imprese della ristorazione e del turismo del territorio. L’indagine evidenzia un comparto sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. Il 22% degli operatori ritiene che l’andamento generale della stagione sia in linea con il 2025. Sul fronte del fatturato, la situazione appare complessivamente positiva. Analoga la situazione relativa al numero dei clienti, che per la maggior parte è rimasto invariato. Tra gli elementi più significativi emerge l’aumento della presenza dei turisti stranieri: quasi la metà degli operatori rileva una crescita degli ospiti provenienti dall’estero. La clientela italiana appare più contenuta, anche se i mesi tradizionalmente più forti per il turismo nazionale restano luglio e agosto. Restano tuttavia aperte alcune problematiche strutturali. L’aumento dei costi di gestione rappresenta la principale criticità segnalata dagli imprenditori, che evidenziano rincari rispetto allo scorso anno. Subito dopo figurano la difficoltà nel reperire personale qualificato e le problematiche legate ai collegamenti e ai trasporti.

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