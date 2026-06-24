A Villa Certosa un hotel extra lusso 

Da principesca dimora privata, con una scoppiettante stagione come residenza di Stato, a resort extralusso: è la strada tracciata per Villa Certosa che la famiglia Berlusconi ha ceduto a una società controllata dal Qatar. I rumors che giravano a Porto Rotondo hanno trovato una conferma ufficiale ieri quando un portavoce di Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, ha confermato «di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa». Il soggetto straniero è Constellation hotels holding, società di investimento con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro del Qatar, che è già comparsa in sordina nelle carte del Comune di Olbia.

Il passaggio

La cifra sarebbe di 350 milioni, un po’ meno dei 500 ipotizzati e tutta l’operazione dovrebbe essere conclusa entro la fine dell’estate. Che si sia ancora in una fase di passaggio lo confermano alcuni elementi. All’assemblea generale del Consorzio di Porto Rotondo, che l’11 luglio rinnoverà la governance, parteciperà un rappresentante di Idra immobiliare e la società Constellation non figura attualmente tra i consorziati. Ha però già firmato un’osservazione al Puc di Olbia adottato appena qualche giorno fa.

La richiesta

La società Constellation, nella sua osservazione, chiede alcune modifiche urbanistiche «in relazione a un intervento finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione delle strutture esistenti nell’ottica della realizzazione di una struttura alberghiera ricettiva extralusso (5 stelle o superiore)», il compendio, scrive, «garantisce elevati standard di esclusività e privacy». La società chiedeva una modifica della destinazione urbanistica con un aumento di volumetria. L’osservazione è stata accolta solo parzialmente e, oltre alla riqualificazione dell’esistente, saranno consentiti aumenti di volumetria minimi. È quindi certo che Villa Certosa non sarà utilizzata come residenza privata. La Constellation hotels holding, del resto, è specializzata nelle acquisizioni di immobili di pregio e detiene sul mercato del lusso quote di colossi alberghieri come l’InterContinental di Parigi e di Londra, The St. Regis di Roma. Il personaggio centrale è Hamad bin Jassim Al Thani, legato alla famiglia regnante ma senza una diretta correlazione con la proprietà della vicina Costa Smeralda.

La residenza

Nuove volumetrie o meno, lo spazio a Villa Certosa non manca: 126 stanze, 4500 metri quadri, un parco privato (con un pregiato giardino botanico) da 120 ettari, un teatro, sette piscine e un finto vulcano, centro di feste scintillanti. Berlusconi l’aveva acquistata alla fine degli anni Ottanta, quando era poco più che un rustico, da Flavio Carboni e ne aveva affidato ampliamento e ristrutturazione all’architetto Gianni Gamondi. La residenza di Punta Lada diventa cuore pulsante della politica italiana in due fasi. La prima, un po’ più in sordina, nell’estate 1994 col primo governo Berlusconi, quando ospita le riunioni con i ministri Previti, Biondi e Maroni e il sottosegretario Gianni Letta. Ma l’apoteosi del potere berlusconiano porta la Gallura sotto i riflettori del mondo a metà degli anni Duemila, a Porto Rotondo passano i più importanti leader mondiali, da Aznar a Blair passando per l’amico Putin che mette piede per la prima volta in una Gallura blindata nel 2003. A Tony Blair e alla sua visita con la moglie Cherie è legata – nello stesso anno – una foto iconica, quella di Berlusconi a passeggio con la bandana. Il 6 maggio del 2004 viene dichiarata per decreto sede alternativa di massima sicurezza per il presidente del Consiglio. Nel 2009 però si scopre che La Certosa non è così impenetrabile: vengono pubblicati, con vasta eco internazionale, una serie di scatti del fotografo Antonello Zappadu che immortalano Berlusconi circondato da ragazze e l’allora premier della Repubblica Ceca Mirek Topolanek nudo nel parco. La cronaca politica sconfina in quella rosa e scandalistica.Un’altra era a Porto Rotondo, finita con la morte di Berlusconi. Si dice che i figli quella villa, così ingombrante sotto tutti i punti di vista, non l’abbiano mai amata anche se hanno continuato a frequentarla. L’ultima estate è appena iniziata.

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