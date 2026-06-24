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Indagini
25 giugno 2026 alle 00:15

«Le bambine vogliono stare con me» 

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 

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Sulmona. Prosegue l'inchiesta sulla scomparsa di due sorelle di 12 e 16 anni che ha portato all'arresto della madre, Valentina D'Acunto, del nonno Marco e del compagno Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso per aver sottratto le minori all'autorità giudiziaria.

Arrestati inconsapevoli

Un passaggio cruciale sarà l'interrogatorio di garanzia previsto al tribunale di Sulmona: gli inquirenti cercheranno di chiarire gli ultimi aspetti della vicenda.

L'indagine, coordinata dal procuratore Luciano D'Angelo, resta aperta e punta a ricostruire nel dettaglio responsabilità e modalità dei fatti.

Secondo quanto riferito dalla garante dei detenuti dell'Abruzzo, Monia Scalera, che ha incontrato D'Acunto nel carcere di Teramo, la donna non sembrerebbe avere piena consapevolezza della gravità delle accuse. Una valutazione simile riguarderebbe anche gli altri due arrestati, descritti come sorpresi dall'esito giudiziario della vicenda. Sullo sfondo resta il lungo e difficile conflitto tra i genitori delle ragazze, separati da sette anni.

Versioni contrastanti

Dal carcere la madre sostiene di voler stare con le figlie e afferma che anche loro desiderano vivere con lei. Al contrario il padre, al quale il tribunale ha recentemente restituito la responsabilità genitoriale, racconta invece di aver incontrato una delle figlie poco prima della decisione del giudice e respinge le accuse ricevute dalla famiglia dell'ex moglie, ribadendo di aver sempre agito per il bene delle ragazze.

Le due sorelle si trovano ora in una nuova struttura protetta, lontano dall'esposizione mediatica. Il loro tutore legale, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, ha sottolineato la necessità di garantire serenità e riservatezza alle minori, spiegando che il contributo delle istituzioni locali si è limitato al sostegno delle indagini e alla corretta informazione.

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