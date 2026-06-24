Lutto cittadino per il vigile morto nell’inseguimento  

Milano. Sarà ricordato con un giorno di lutto cittadino Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano morto a 48 anni lunedì sera mentre inseguiva in moto un Suv con altri due colleghi e una pattuglia della Stradale, tutti con sirene e lampeggianti attivi.

Secondo la pm Francesca Crupi, il Suv era guidato da Genti Berisha, 27 anni, ora in carcere per fuga pericolosa e indagato anche per omicidio stradale. Il giovane, rintracciato e arrestato, avrebbe ammesso di aver accelerato per sottrarsi al controllo perché in possesso di hascisc, sostenendo però di non essersi accorto dell’impatto con la moto e di non aver colpito l’agente.

RIPRODUZIONE RISERVATA