Oschiri.
24 dicembre 2025 alle 00:39

Utilitaria distrutta da un rogo nel centro del paese 

Una utilitaria è andata a fuoco nelle primissime ore di ieri a Oschiri. Le fiamme si sono sollevate, altissime, in via Bellini, nel centro del paese. Una situazione pericolosa, diverse persone che vivono nella zona sono scese in strada allarmate. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Ozieri. I militari hanno subito avviato le indagini e il personale dei Vigili del Fuoco ha evitate che le fiamme si propagassero.

Sono in corso gli accertamenti, stando alle prime attività delle forze dell’ordine, potrebbe trattarsi di un incendio di natura dolosa, ma sul punto non ci sono elementi certi e definitivi. La velocità di propagazione delle fiamme fa pensare a un atto intimidatorio, gli accertamenti sono ancora in corso. Stando a indiscrezioni l’utilitaria distrutta dalle fiamme era in uso o comunque riconducibile a un militare dell’Arma dei Carabinieri. Sul punto c’è la riservatezza più assoluta. Il bilancio dei danni è pesante, il rogo ha reso utilizzabile l’auto. Sono state invece evitate conseguenze per le persone e per gli edifici vicino ai quali era stata parcheggiata l’auto. Non si può escludere con certezza assoluta il fatto accidentale. Sono in corso verifiche sulla presenza di sistemi di videosorveglianza nell’area dove è avvenuto il rogo.

