VaiOnline
Il provvedimento
24 dicembre 2025 alle 00:42

I bimbi restano nella casa protetta 

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'AQUILA. Restano nella struttura protetta di Vasto i tre bambini della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, mentre il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha disposto una perizia sulle competenze e sulle condizioni psicologiche dei genitori. Il padre, Nathan, potrà comunque incontrare i figli e la moglie nella casa famiglia il giorno di Natale, visto che il giovedì, come da disposizioni della magistratura, è prevista una sua visita.

I legali della famiglia, mentre si dicono fiduciosi che il Tribunale valuterà la documentazione attestante il superamento delle criticità segnalate e auspicano che la perizia avvenga “previo ricongiungimento”, lamentano la diffusione di elementi «che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori» e anticipano «azioni nei confronti di chiunque si renda responsabile della grave disinformazione».

I minori sono stati collocati nella struttura il 20 novembre scorso e vi resteranno mentre verranno svolti quegli accertamenti disposti dal Tribunale ritenuti necessari per valutare l’idoneità all’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’ordinanza, pubblicata ieri, fissa in 120 giorni i tempi per il deposito della perizia, affidata alla psichiatra Simona Ceccoli de L’Aquila.

La parti – avvocati genitori, tutrice e curatrice dei minori – hanno dieci giorni per la nomina dei loro periti. Entro il 30 gennaio i servizi sociali dovranno trasmettere una relazione aggiornata sugli interventi compiuti, mentre le parti avranno tempo fino al 15 febbraio per depositare eventuali memorie.

Il provvedimento trae origine dal ricorso del pubblico ministero minorile, che aveva segnalato una situazione di sostanziale abbandono dei minori, caratterizzata da condizioni abitative disagevoli e insalubri, assenza di istruzione scolastica e di assistenza sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci