VaiOnline
Querela.
24 dicembre 2025 alle 00:42

Caso Signorini, Corona in tribunale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Un fascicolo iniziale per revenge porn, che ha consentito di sequestrare foto, video e chat, e un’indagine da attivare quando arriveranno le prime denunce e che si baserà pure su quel materiale, con tutt’altro focus: ossia presunti abusi sessuali o altre ipotesi di reato, tutte comunque da valutare.

È il caso Corona-Signorini, esploso soprattutto sui social da poco più di una settimana, e che ha portato l'ormai ex “re dei paparazzi” e autore del format “Falsissimo”a riempire un verbale davanti ai pm di Milano e ad imbastire, poi, il suo classico show davanti a telecamere, fotografi e cronisti.

«Anche a verbale ho parlato del “sistema Signorini”», ha spiegato, « ho parlato per tre minuti del revenge porn e un’ora dei reati commessi da Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono già pronte due denunce contro di lui».

Tre giorni fa gli investigatori della Squadra mobile della Polizia e della Polizia postale hanno perquisito Corona acquisendo immagini e chat, dopo la denuncia nei suoi confronti per revenge porn da parte di Signorini. La querela è stata presentata dopo che otto giorni fa l'ex agente fotografico su “Falsissimo” lo ha accusato di aver portato avanti per anni un “sistema” di favori sessuali richiesti a partecipanti del Grande Fratello o del GF Vip o a chi aspirava ad entrare nella famosa casa.

Corona aveva mostrato foto e chat tra il conduttore e l'ex concorrente del GF Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno. Proprio quest'ultimo dovrebbe depositare in Procura nei prossimi giorni una denuncia per violenza sessuale e tentata estorsione contro Signorini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 