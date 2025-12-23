Caso Signorini, Corona in tribunale  

Milano. Un fascicolo iniziale per revenge porn, che ha consentito di sequestrare foto, video e chat, e un’indagine da attivare quando arriveranno le prime denunce e che si baserà pure su quel materiale, con tutt’altro focus: ossia presunti abusi sessuali o altre ipotesi di reato, tutte comunque da valutare.

È il caso Corona-Signorini, esploso soprattutto sui social da poco più di una settimana, e che ha portato l'ormai ex “re dei paparazzi” e autore del format “Falsissimo”a riempire un verbale davanti ai pm di Milano e ad imbastire, poi, il suo classico show davanti a telecamere, fotografi e cronisti.

«Anche a verbale ho parlato del “sistema Signorini”», ha spiegato, « ho parlato per tre minuti del revenge porn e un’ora dei reati commessi da Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze, ho fatto i nomi ai pm e sono già pronte due denunce contro di lui».

Tre giorni fa gli investigatori della Squadra mobile della Polizia e della Polizia postale hanno perquisito Corona acquisendo immagini e chat, dopo la denuncia nei suoi confronti per revenge porn da parte di Signorini. La querela è stata presentata dopo che otto giorni fa l'ex agente fotografico su “Falsissimo” lo ha accusato di aver portato avanti per anni un “sistema” di favori sessuali richiesti a partecipanti del Grande Fratello o del GF Vip o a chi aspirava ad entrare nella famosa casa.

Corona aveva mostrato foto e chat tra il conduttore e l'ex concorrente del GF Vip, edizione 2021-2022, Antonio Medugno. Proprio quest'ultimo dovrebbe depositare in Procura nei prossimi giorni una denuncia per violenza sessuale e tentata estorsione contro Signorini.

