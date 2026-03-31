Uso di smartphone e computer, doppio incontro in biblioteca 

A Gonnoscodina un doppio appuntamento per imparare ad usare al meglio le tecnologie di uso quotidiano. Giovedì 9 e martedì 21, dalle 10.30 alle 12, in biblioteca si terrà il corso “Smartphone e computer senza paura – Non è mai troppo tardi per imparare”. Durante l’attività gli utenti impareranno ad usare lo smartphone, a mandare messaggi e foto su WhatsApp, fare e inviare fotografie, cercare informazioni su internet, usare il computer e riconoscere le truffe on line. Il corso è gratuito. Per informazioni 078394003. ( g. pa. )

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