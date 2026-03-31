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Il grande flop.
01 aprile 2026 alle 01:08

Italia, una delusione Mondiale 

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 

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L’Italia vive un dramma sportivo: siamo fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. La Bosnia vince ai rigori dopo aver raggiunto il pari all’80’. Kean aveva sbloccato la gara, poi il rosso a Bastoni ha costretto gli azzurri in dieci dal 41’. Eppure l’Italia aveva avuto la palla del raddoppio con lo stesso Kean. Dal 46’ in campo il rossoblù Palestra, tra i migliori: l’arbitro ha graziato il bosniaco che lo ha steso in fuga verso la porta, tra le proteste. È il terzo flop, molto dovrà cambiare.

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