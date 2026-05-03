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Al Masala.
04 maggio 2026 alle 00:08

usinese travolgente in casa dell’ozierese un poker per conquistare il quinto posto 

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OZIERESE 1
USINESE 4

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi, Farina (6’ st Apeddu), Matos, Molinu, Passos, Cola, Mendez, Sina, Ferro, A. Fantasia, Mattea (23’ st G. Fantasia). In panchina Demarcus, Demontis, Sanna, Soares, Bullitta, Piu, Columbu. Allenatore Mura.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saccu, Sechi (36’ st Langasco), Scanu, Giachero, Jurado, D’Andrea (27’ st Sabino), N. Sanna (40’ st Viale), Grassi, Bianco (42’ st L. Fiorelli), Irde (34’ st S. Sanna). In panchina Di Vita, A. Fiorelli, Porru, Igene. Allenatore Scotto.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 8’ e 45’ pt Irde, 22’ pt Mendez, 18’ e 28’ st Scanu.

Note : ammoniti Passos, Giachero, D’Andrea, Sechi.

Ozieri. L’Usinese espugna il campo dell’Ozierese con un perentorio 1-4 e si aggiudica la quinta posizione nella graduatoria ripescaggi, al termine di una gara ben interpretata sotto il profilo tattico e caratteriale.

Dopo appena 8’ gli ospiti si portano in vantaggio con una fulminea azione di contropiede conclusa da Irde che supera Baldazzi con un preciso diagonale. I padroni di casa non ci stanno e al 22’ riacciuffano il risultato con Mendez che approfitta di una palla vagante in area, rimettendo in equilibrio la partita. L’Usinese è però più in palla, mostra maggiore organizzazione e allo scadere della prima frazione è ancora Irde, di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra, a firmare la rete del nuovo vantaggio.

Nella ripresa, l’Ozierese si proietta in avanti alla ricerca del pareggio alzando il baricentro, ma gli ospiti si difendono con ordine e ripartono in contropiede con grande efficacia. E al 63’ gli uomini di mister Scotto segnano la terza rete con una sassata da fuori area di Scanu che non lascia scampo al portiere. I canarini subiscono il contraccolpo psicologico e alla mezz’ora è ancora uno scatenato Scanu a chiudere definitivamente la partita con un’altra conclusione dalla distanza che sorprende nuovamente l’incolpevole Baldazzi. Negli ultimi minuti l’Usinese gestisce senza affanni, legittimando un successo meritato. Per l’Ozierese, nonostante la sconfitta, resta comunque una stagione da incorniciare.

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