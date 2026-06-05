Usa, concesso il visto ai giocatori dell’Iran 

I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai Mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. L'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora ricevuto i visti Usa, a soli dieci giorni dalla loro prima partita a Los Angeles.

L’Iran è inserito nel gruppo G del Mondiale e giocherà le tre gare in territorio statunitense: affronterà la Nuova Zelanda il 15 giugno e il Belgio il 21 al Sofi Stadium di a Inglewood (L.A.) e l’Egitto a Seattle il 26.

Mondiali donne

Intanto a Pisa l'Italia femminile batte 3-0 la Serbia nella penultima partita dei gironi di qualificazione ai Mondiali femminili di calcio e tiene vive le speranze di ottenere il pass. All'Arena Garibaldi le atlete allenate da Andrea Soncin risolvono la pratica nella ripresa, con le reti di Bergamaschi, Caruso e Bonansea.

Adesso l’Italia deve vincere martedì in Svezia e sperare che la Serbia batta la Danimarca, prima in classifica con 3 punti in più.

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