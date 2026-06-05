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06 giugno 2026 alle 00:33

Un doppio blocco sulla Statale 195 

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Non solo non lascia, ma raddoppia. Con l’avallo della Regione e alle fine anche dei sindaci, l’Anas da mercoledì chiuderà per 45 giorni la 195 in direzione Pula dall’altezza delle saline Conti Vecchi. Come se già non fosse una situazione disagevole, si è deciso di chiudere per (almeno) una settimana la quattro corsie tra Sarroch e Capoterra in direzione Cagliari: c’è da sistemare l’asfalto drenante. Sulla Quartu-Villasimius Terna sospenderà i lavori, limitando i disagi per pendolari e turisti nei weekend. «La società», dice Graziano Milia, «si è impegnata a contemperare le esigenze del territorio».

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