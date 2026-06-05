Le ultime schermaglie in tv per conquistare gli indecisi 

Diverse idee di città, slogan differenti, ma nessuno scontro, a parte qualche critica volata fra un intervento e l’altro. Nello speciale “Radar” di Videolina dedicato alle Amministrative di Quartu condotto dal giornalista Nicola Scano, i tre candidati a sindaco - l’uscente Graziano Milia, lo sfidante Marco Porcu scelto dal centrodestra, e l’outsider Roberto Matta - hanno preferito non sollevare i toni. Il confronto è andato in onda ieri sera: Matta, Porcu e Milia si sono guardati, hanno sorriso, con qualche provocazione su alcuni temi. «La rinascita annunciata dall’amministrazione uscente è rimasta sulla carta», la frecciatina di Porcu e Matta. «Dai competitor sento solo critiche, la mia coalizione invece è in campo per continuare un percorso di cambiamento della città», la risposta di Milia.

Per tutti e tre lo sviluppo della città parte dalla nuova pianificazione urbanistica. «Quartu va ricucita ed è quello che stiamo facendo. La priorità è adeguare il Puc al Ppr regionale, abbiamo già assegnato l’incarico e ci sarà da fare subito un lavoro importante con il nuovo Consiglio comunale e la città», dice il sindaco uscente. Lo sfidante del centrodestra punta su «una Quartu senza più divisioni con le zone della costa, gli interventi in centro devono essere previsti anche nel litorale. Si deve partire subito con le consultazioni pubbliche e private per disegnare una città che guarda finalmente al futuro». Per l’outsider «non deve esserci più la separazione fra una Quartu sino al Margine Rosso e il resto del litorale che, fra bellezze naturali e potenzialità turistiche, può essere il vero motore dello sviluppo della città».

Al centro del confronto a tre anche la trasformazione di Quartu da borgo agricolo a terza città dell’Isola, con un’espansione edilizia in molti casi senza regole, il ruolo nella nuova Città metropolitana allargata, la rigenerazione urbana. E le proposte sul fronte della vocazione turistica del territorio. «Negli ultimi tre anni con la mia associazione ho organizzato il festival del turismo ecosostenibile, dove abbiamo cercato di inserire tutte le risorse e bellezze di Quartu», dice Matta. «Nel nostro programma c’è anche l’idea di realizzare un parco al Simbirizzi, iniziative legate allo sport e alle tradizioni, per creare una destinazione turistica non solo durante l’estate», aggiunge. Per il candidato del centrodestra Porcu «le potenzialità ci sono, nella costa e nel resto della città, ma per vendere il pacchetto Quartu dobbiamo riuscire a portarli i turisti. E su questo dobbiamo fare un ragionamento anche in termini di ricettività, e forse iniziare a fare anche la voce più grossa sulla questione dei voli all’aeroporto di Cagliari», dice Porcu riferendosi alla privatizzazione dello scalo di Elmas. Milia ricorda «il lavoro fatto in questi anni con una crescita notevole in termini di presenze. C’è un piano strategico del turismo a cui stiamo dando attuazione, e per il futuro dobbiamo fare squadra con i Comuni della Sardegna meridionale che si affacciano verso il mare».

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