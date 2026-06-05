Terna ferma gli interventi nei weekend 

Dopo le polemiche sui disagi nel traffico della Provinciale 17 Quartu-Villasimius nel primo ponte a ridosso dell’estate, e la minaccia di un’azione legale da parte del Comune, Terna “concede” uno stop ai cantieri del Tyrrhenian Link diventati troppo impattanti nella strada del litorale quartese sempre più affollata da bagnati e vacanzieri diretti verso le località balneari.

A partire da oggi - annunciano dal Comune - i cantieri di Terna attivi sulla Provinciale 17 nel territorio di Quartu saranno sospesi, consentendo la normale circolazione dei veicoli in entrambe le corsie. Via transenne e restringimenti nella strada, assicurano dalla società titolare dei lavori, compresi i semafori provvisori. «Terna ha assicurato la sospensione delle attività di cantiere già da questo fine settimana e nei prossimi per tutto giugno, garantendo la massima collaborazione istituzionale e contribuendo alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nei momenti di maggiore affluenza veicolare, tipici del periodo estivo», fa sapere il sindaco Graziano Milia. «La società si è impegnata a contemperare le esigenze del territorio. Prendo atto con favore della tempestività e della sensibilità mostrate nei confronti dei disagi segnalati dal nostro territorio. Cittadini e turisti potranno dunque trascorrere già questo weekend in serenità e sicurezza. È il risultato di un dialogo costruttivo tra istituzioni, che dimostra come il confronto leale e diretto possa portare a soluzioni concrete e rapide».

Critici i due competitor di Milia per le Amministrative che si terranno domani e lunedì. Il leader del centrodestra quartese Marco Porcu sottoliena: «Evidentemente tutte queste interlocuzioni erano possibili anche prima che noi sollevassimo il problema, questa è carenza di programmazione amministrativa». Sulla stessa linea Roberto Matta, candidato sindaco con la civica Turismo e progresso. «L’ordinanza della Città metropolitana che autorizzava i lavori sino al 3 luglio risale a marzo, perché l’amministrazione non è intervenuta prima?».

Intanto i No Tyrrhenian Link di Quartu tornano all’attacco e annunciano una nuova manifestazione: un sit-in di protesta domani a Terra Mala, alle 10,30, per «illustrare le ragioni della contestazione e le prossime tappe della mobilitazione popolare in difesa del litorale, delle strade e del patrimonio naturale di Quartu».

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