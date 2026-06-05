Non c’è pace per la 195, cantiere in programma anche lungo la 4 corsie 

Non bastavano i lavori di ripristino dai danni del ciclone Harry in partenza da mercoledì sul tratto costiero della 195 tra Cagliari e Capoterra che rischiano di mandare in tilt il traffico sulla strada del mare e dei pendolari.

Da lunedì, infatti, sempre sulla Sulcitana, ma nel tratto a quattro corsie, Anas aprirà anche un altro cantiere che si dovrebbe concludere nel giro di una settimana. Si tratta di «un intervento di completamento della pavimentazione drenante» che «riguarderà la carreggiata in direzione Cagliari nel tratto del lotto 1 già aperto al traffico, per un estensione di 5 chilometri», è l’annuncio. «Il traffico in direzione del capoluogo potrà usufruire del vecchio tracciato della statale 195 fino alla conclusione delle lavorazioni prevista entro il 15 giugno».

Interventi prelminari

Disagi su disagi, insomma, mentre sono ancora vive le polemiche per l’ok in piena estate ai lavori di messa in sicurezza del tratto danneggiato dalle mareggiate di gennaio, in vista dei quali ieri sono iniziati gli interventi preliminari. Il cantiere, finanziato da Anas con 1,7 milioni di euro, prevede la ricostruzione della parte marginale del tratto stradale erosa dalla forza del mare, la realizzazione di opere di sostegno e protezione per mettere in sicurezza la carreggiata da future mareggiate, l’installazione di nuove barriere di protezione, il rifacimento della pavimentazione e il rinnovo della segnaletica orizzontale. In vista dell’apertura del cantiere principale, tra oggi e martedì prossimo saranno eseguiti alcuni interventi sulla viabilità alternativa. In particolare verrà realizzata una nuova pavimentazione lungo circa cinque chilometri della strada consortile, con un investimento di circa 150 mila euro, per migliorare la percorribilità del percorso che verrà utilizzato durante i lavori.

Cosa cambia

Le modifiche alla circolazione entreranno in vigore invece da mercoledì 10 giugno. Il traffico proveniente da Cagliari e diretto verso Capoterra e Pula sarà deviato all'altezza della nuova rotatoria realizzata dall'Autorità portuale di Cagliari, al chilometro 5,280 della statale. I veicoli proseguiranno quindi lungo la SP92, la Seconda Strada (ex SP1) e la Dorsale consortile di Macchiareddu, per poi rientrare sulla SS 195 al chilometro 8,900. Nessuna variazione, invece, per chi percorre la Sulcitana in direzione opposta, da Pula e Capoterra verso Cagliari. Secondo il cronoprogramma dell’Anas, i lavori di ripristino dovrebbero concludersi entro la fine di luglio. Nello stesso periodo è prevista anche l’apertura al traffico degli ultimi due chilometri del lotto 1 della Nuova Sulcitana, completando così il collegamento a quattro corsie tra Cagliari e il basso Sulcis.

I sindaci

Proprio sulla strada a quattro corsie che attraversa i territori di Pula, Villa San Pietro e Sarroch e Capoterra, si concentra l’attenzione dei sindaci del territorio: il nuovo percorso, aperto al traffico due anni fa, può diventare un’alternativa importante al tracciato litoraneo, soggetto da anni ai problemi causati dalle mareggiate. «Ci auguriamo i tempi stavolta vengano rispettati e che l’ultimo segmento della nuova Sulcitana sia percorribile dalla fine di luglio – dice il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì -, questo tracciato può evitare l’isolamento di migliaia di cittadini, della zona industriale e di tutto il comparto turistico del territorio». D’accordo il sindaco di Pula, Walter Cabasino: «La viabilità è il problema principale della nostra costa, un limite che offre un pessimo biglietto da visita di una zona turistica rinomata, l’apertura del tratto capoterrese della 195 bis che sfocia a Macchiareddu non solo accorcerebbe i tempi di percorrenza da porto e aeroporto, ma migliorerebbe anche la sicurezza».

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