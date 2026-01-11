uno strepitoso gol da centrocampo di melis rilancia la corsa salvezza della ferrini 

Ferrini Cagliari 1

Calangianus 0

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Pedro, Corda, Vitale, Boi, Piroddi (45’ st Argiolas), Melis (34’ st Serra), Arisci (36’ st Simongini; 40’ st Capitta), Vinci, Piras. In panchina Contini, Zedda, Rinino, Lecca, Arangino. Allenatore Manunza.

Calangianus (4-3-3) : Congiunti, Serra, Secci, Valentini, Dombrovoschi, Asara, La Rosa (34’ pt Tamponi), G. Tusacciu (40’ st Ruiz), Zannetti (11’ st A. Tusacciu), Perez, Mauro. In panchina Youmbi, Delogu, Pirina, Paciurea, Inzaina, Mamia. Allenatore Marini.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : 21’ pt Melis.

Torna alla vittoria la Ferrini che, dopo quattro sconfitte consecutive, supera di misura il Calangianus e si rilancia nella corsa salvezza.

Dopo una prima fase di studio i padroni di casa si affacciano nell’area ospite al 12’ e al 13’ con due calci d’angolo respinti dalla difesa ospite. Poi al 21’ Melis tira fuori il coniglio dal cilindro segnando un gol da cineteca: conclusione da centrocampo che supera Congiunti, appostato fuori dai pali, e palla in rete.

Dopo pochi minuti è ancora Melis a cercare il raddoppio ma il suo tiro finisce alto. Il Calangianus non riesce a reagire mentre gli uomini del tecnico Manunza continuano ad attaccare e al 42’ vanno vicinissimi al raddoppio: punizione di Melis in mezzo all’area dove sbuca la testa di Arisci che colpisce, Congiunti respinge e sulla palla vagante si avventa Piroddi che, in scivolata, sfiora il palo.

Nella ripresa sono ancora i cagliaritani a fare la partita e andare vicinissimi al doppio vantaggio nei primi cinque minuti con uno splendido colpo di testa di Vinci che, sugli sviluppi di un corner, sfiora l’incrocio. Al 55’ è l’indomabile Melis a mettere i brividi a Congiunti con una conclusione al volo in diagonale che scheggia il palo. A metà frazione si vede in avanti il Calangianus che impegna in due occasioni Arrus con le conclusioni di Valentini e Mauro.

La Ferrini controlla il risultato senza patemi d’animo e conquista tre punti importantissimi portandosi a una sola lunghezza dalla zona playout.

