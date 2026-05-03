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La Maddalena.
04 maggio 2026 alle 00:09

Uno scoglio imbrattato anche a Cala Napoletana 

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Un altro scoglio imbrattato con la vernice in una spiaggia gallurese. Questa volta i vandali sono entrati in azione nella meravigliosa Cala Napoletana, a Caprera. Qualcuno nei giorni scorsi, l’imbrattamento sembra recentissimo, ha scelto uno scoglio vicino alla spiaggia per lasciare il segno. Sulla roccia è comparso un cuore rosso con le lettere in bianco che potrebbero essere delle iniziali “Kili”. Stando alle prime verifiche potrebbe essere stata utilizzata della vernice, circostanza che complica l’intervento di rimozione della scritta. L’area di Cala Napoletana è ricompresa nel perimetro del Parco nazionale di La Maddalena. Dopo la prima segnalazione arrivata all’Ente Parco sono scattate tutte le attività per risalire ai responsabili della deturpazione del bene ambientale. Le indagini vengono condotte anche dal personale dei Carabinieri (Nucleo Forestali). Gli elementi a disposizione dell’Ente Parco e dell’Arma sono pochi, ma non è escluso che in un breve arco di tempo i responsabili del gesto vengano identificati e sanzionati. Episodi simili sono avvenuti (sempre vicino al mare) nel corso degli anni a Santa Teresa, La Maddalena e Aglientu.

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