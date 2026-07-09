Università, aumentano i corsi di laurea 

Sono ufficialmente partite le iscrizioni per il prossimo anno accademico dell’Università di Cagliari, sempre più impegnata a rinnovarsi con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il ruolo nel territorio regionale e i capisaldi della sua missione. Le novità dell’offerta formativa saranno presentate martedì prossimo dal Rettore Francesco Mola, la prorettrice per la comunicazione e l’immagine, Elisabetta Gola, il prorettore per la didattica, welfare allo studente e università diffusa, Ignazio Efisio Putzu, la prorettrice per l’orientamento, Valentina Onnis e i dirigenti e funzionari della direzione Didattica. Sarà illustrata la strategia dell’università diffusa, che si basa sul potenziamento dei corsi di studio e servizi di accoglienza e supporto nelle sedi decentrate e poli didattici, con percorsi di alta formazione sempre più vicini alle esigenze del mondo del lavoro e del tessuto imprenditoriale dell’isola. Tra le altre novità, l’attivazione di nuovi corsi di laurea e l’introduzione di percorsi interdisciplinari progettati in sinergia con il tessuto produttivo, le imprese e le istituzioni. L'obiettivo è sviluppare competenze tecniche avanzate sempre più richieste dal mondo del lavoro. Per l’offerta internazionale i corsi Double Degree, che consentono di conseguire un doppio titolo, quelli in lingua inglese, fino ai numerosi programmi di mobilità internazionale.

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