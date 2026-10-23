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24 ottobre 2026 alle 00:46

Unipol Domus, nuove postazioni per i camion bar 

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Cambiano temporaneamente posizione i camion bar attorno all’Unipol Domus. Debutta oggi, in occasione della gara casalinga del Cagliari Calcio contro il Bologna, in programma alle 15, la nuova disposizione dei concessionari del commercio ambulante nell’area dello stadio. Addio, almeno per una parte, alla Curva Nord: 22 mezzi per la vendita di bibite e panini saranno infatti posizionati in corrispondenza della Curva Sud del vecchio stadio Sant’Elia.

Con il cantiere che sta modificando i collegamenti pedonali attorno all’Unipol Domus, cambiano posto anche diversi venditori di panini e bibite presenti nei giorni delle partite casalinghe. La nuova disposizione, spiegano dal Comune, «si è resa necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività commerciali durante i lavori di riqualificazione delle passerelle pedonali che collegano la Cittadella dello Sport, nel quartiere di Monte Mixi, con l’area dello stadio».

La soluzione è stata concordata con la Prefettura, la Questura e gli stessi operatori del commercio ambulante, con l’obiettivo di consentire la prosecuzione delle attività senza interferenze con il cantiere.

La riassegnazione degli stalli riguarderà soltanto una parte dei camion bar normalmente collocati nella Curva Nord e avrà carattere temporaneo. «Sarà provvisoria sino al termine dei lavori in corso», sottolineano da Palazzo Bacaredda. La nuova organizzazione consentirà inoltre agli spettatori di «continuare a usufruire dei servizi di vendita di bibite e panini prima e dopo le partite casalinghe del Cagliari, con mezzi collocati in spazi più vicini al settore di riferimento».

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