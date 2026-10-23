SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Turismo.
24 ottobre 2026 alle 00:47

L’Isola conquista la Cina: boom di prenotazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In Cina la Sardegna si cerca, si guarda e adesso si prenota. Le ricerche online sull'Isola sono cresciute del 90%, mentre le prenotazioni sulle agenzie di viaggio online sono più che raddoppiate, con un aumento del 108%. Sono i risultati della campagna realizzata dall'assessorato regionale del Turismo con Petal Ads, la piattaforma pubblicitaria digitale di Huawei.

La campagna è andata in Cina dal 15 maggio al 14 giugno. Secondo i primi dati di Huawei, i visitatori cinesi in Sardegna sono aumentati del 5,4% e si fermano più a lungo: la durata media dei soggiorni è cresciuta del 13,6%. Gli annunci sugli smartphone Huawei hanno totalizzato 21 milioni di impression. Quelli a schermo intero, che compaiono all'apertura di un'app, hanno ottenuto un tasso di clic (Ctr) del 6,15%, e chi è arrivato sulla pagina in cinese vi è rimasto in media 18 secondi. Gli schermi digitali negli aeroporti di Shanghai e Pechino, nelle aree commerciali e nella metropolitana di Shanghai sono stati visti da 8,65 milioni di persone. Sei creator cinesi hanno aggiunto 3,5 milioni di impression su Douyin, il TikTok cinese, e su RedNote (Xiaohongshu), tra le piattaforme più usate in Cina per scegliere le mete di viaggio.

«I risultati della campagna confermano l'importanza di investire su mercati internazionali dalle grandi potenzialità, come quello cinese, e di affiancare alla promozione tradizionale strumenti capaci di individuare con precisione i pubblici più interessanti», afferma l’assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 
Allarme

Venti scosse, paura da Messina a Palermo

Sciame sismico dal Tirreno del sud: tutti in strada e scuole evacuate 