SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’allarme.
24 ottobre 2026 alle 00:47

L’attesa di Milano tra i parà e la paura dei commercianti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

MILANO. Una città in attesa, sospesa, che si prepara ad affrontare un sabato delicato come lo ha definito il sindaco Giuseppe Sala, tra annunci social di raduni, cinquecento parà per le strade e tanta paura. Quella dei commercianti, che hanno sigillato le vetrine del centro con pannelli di compensato, ma anche dei cittadini che lo scorso fine settimana hanno assistito, inermi, a vandalismi e saccheggi. Milano si blinda per evitare un altro weekend di scontri, anche se «non sarà militarizzata» per il primo cittadino, che anzi invita a non cedere al panico: «i negozianti non chiudano», è l'appello di Sala che non rinuncia a dare una stoccata alla premier Giorgia Meloni. «Mi aspettavo maggiore vicinanza istituzionale...».

Nonostante qualche segnale positivo, come la rinuncia degli anarchici a manifestare, le incognite per oggi restano comunque tante. Anche se non sono previste manifestazioni ufficiali in piazza Duomo, il passaparola sui social può alimentare le proteste spontanee, come quelle di sabato e soprattutto di domenica scorsa. Una miccia che si accende in fretta. «Non rinunciamo a scendere in strada: cambiamo il modo in cui lo facciamo», annuncia sui social il Movimento 17 ottobre, che spiega come alle 14.30 in ogni città verranno comunicati «tre concentramenti che si muoveranno in corteo per confluire in una piazza finale».

Nuclei di cinque militari saranno dispiegati nelle cosiddette zone sensibili della città. Oltre al centro, anche le stazioni ferroviarie, dove è previsto un primo filtraggio dei giovani, e le università. A vigilare dall'alto ci penseranno i droni. Rafforzati anche i turni dei magistrati a Palazzo di Giustizia, dove nel frattempo è stata aperta una inchiesta per devastazione e saccheggio, al momento a carico di ignoti, sui disordini della scorsa settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 
Allarme

Venti scosse, paura da Messina a Palermo

Sciame sismico dal Tirreno del sud: tutti in strada e scuole evacuate 