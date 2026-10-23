L’attesa di Milano tra i parà e la paura dei commercianti 

MILANO. Una città in attesa, sospesa, che si prepara ad affrontare un sabato delicato come lo ha definito il sindaco Giuseppe Sala, tra annunci social di raduni, cinquecento parà per le strade e tanta paura. Quella dei commercianti, che hanno sigillato le vetrine del centro con pannelli di compensato, ma anche dei cittadini che lo scorso fine settimana hanno assistito, inermi, a vandalismi e saccheggi. Milano si blinda per evitare un altro weekend di scontri, anche se «non sarà militarizzata» per il primo cittadino, che anzi invita a non cedere al panico: «i negozianti non chiudano», è l'appello di Sala che non rinuncia a dare una stoccata alla premier Giorgia Meloni. «Mi aspettavo maggiore vicinanza istituzionale...».

Nonostante qualche segnale positivo, come la rinuncia degli anarchici a manifestare, le incognite per oggi restano comunque tante. Anche se non sono previste manifestazioni ufficiali in piazza Duomo, il passaparola sui social può alimentare le proteste spontanee, come quelle di sabato e soprattutto di domenica scorsa. Una miccia che si accende in fretta. «Non rinunciamo a scendere in strada: cambiamo il modo in cui lo facciamo», annuncia sui social il Movimento 17 ottobre, che spiega come alle 14.30 in ogni città verranno comunicati «tre concentramenti che si muoveranno in corteo per confluire in una piazza finale».

Nuclei di cinque militari saranno dispiegati nelle cosiddette zone sensibili della città. Oltre al centro, anche le stazioni ferroviarie, dove è previsto un primo filtraggio dei giovani, e le università. A vigilare dall'alto ci penseranno i droni. Rafforzati anche i turni dei magistrati a Palazzo di Giustizia, dove nel frattempo è stata aperta una inchiesta per devastazione e saccheggio, al momento a carico di ignoti, sui disordini della scorsa settimana.

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