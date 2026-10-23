Non solo Milano: allarme rosso Il Viminale sta blindando le città 

Dopo la guerriglia urbana, sabato e domenica della scorsa settimana, c’è tensione in molte città italiane per il rischio di nuove proteste, con infiltrazioni di teppisti e violenti. Il Movimento 17 ottobre non dà punti di riferimento: le piazze saranno “svelate” solo all’ultimo. Il Viminale tiene la guardia altissima, soprattutto a Milano, dove accanto alle forze dell’ordine sono stati schierati 500 paracadutisti: presidiate le strade del centro. Tensione altissima in Francia: Parigi è una città blindata.

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