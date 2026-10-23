Città sicure, più agenti e «tolleranza zero» 

Un titolo che è soprattutto un auspicio, il convegno Città più sicure, ieri a Olbia, è il manifesto di Forza Italia in tema di convivenza civile, ordine pubblico e prevenzione del disagio sociale. Dagli effetti dell'immigrazione irregolare sulla vivibilità dei territori agli ultimi episodi di violenza nelle piazze delle grandi città, parlamentari ed esponenti locali del partito hanno avviato una riflessione per affrontare la sfida della sicurezza urbana e per garantire risorse adeguate alla sua gestione.

«I temi della sicurezza non devono essere mai trascurati, adesso balzati agli onori della cronaca», ha detto il presidente della terza Commissione permanente del Senato Affari esteri e difesa, Maurizio Gasparri, che ha annunciato anche una riqualificazione del Commissariato di Polizia di Olbia, promosso a distretto, con un conseguente potenziamento dell'organico. «Bisogna evitare che Olbia diventi la strada per raggiungere il resto d’Italia e d’Europa», ha detto in relazione al caso dei migranti. Solidarietà alle forze dell'ordine, poi, è stata espressa dal vicepresidente della Commissione giustizia della Camera e segretario regionale di FI, Pietro Pittalis: «Tolleranza zero verso l'illegalità e l'antagonismo, Forza Italia continuerà a battersi in Parlamento per restituire sicurezza ai cittadini, assicurando alle patrie galere coloro che delinquono, turbando con le azioni criminali la serenità delle persone, e saccheggiano beni pubblici ed esercizi commerciali». Al convegno è intervenuto anche il sindaco della città, Settimo Nizzi, e i dirigenti regionali dei sindacati di Polizia Siulp e Fsp. (t.c.)

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