SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Forza Italia.
24 ottobre 2026 alle 00:47

Città sicure, più agenti e «tolleranza zero» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un titolo che è soprattutto un auspicio, il convegno Città più sicure, ieri a Olbia, è il manifesto di Forza Italia in tema di convivenza civile, ordine pubblico e prevenzione del disagio sociale. Dagli effetti dell'immigrazione irregolare sulla vivibilità dei territori agli ultimi episodi di violenza nelle piazze delle grandi città, parlamentari ed esponenti locali del partito hanno avviato una riflessione per affrontare la sfida della sicurezza urbana e per garantire risorse adeguate alla sua gestione.

«I temi della sicurezza non devono essere mai trascurati, adesso balzati agli onori della cronaca», ha detto il presidente della terza Commissione permanente del Senato Affari esteri e difesa, Maurizio Gasparri, che ha annunciato anche una riqualificazione del Commissariato di Polizia di Olbia, promosso a distretto, con un conseguente potenziamento dell'organico. «Bisogna evitare che Olbia diventi la strada per raggiungere il resto d’Italia e d’Europa», ha detto in relazione al caso dei migranti. Solidarietà alle forze dell'ordine, poi, è stata espressa dal vicepresidente della Commissione giustizia della Camera e segretario regionale di FI, Pietro Pittalis: «Tolleranza zero verso l'illegalità e l'antagonismo, Forza Italia continuerà a battersi in Parlamento per restituire sicurezza ai cittadini, assicurando alle patrie galere coloro che delinquono, turbando con le azioni criminali la serenità delle persone, e saccheggiano beni pubblici ed esercizi commerciali». Al convegno è intervenuto anche il sindaco della città, Settimo Nizzi, e i dirigenti regionali dei sindacati di Polizia Siulp e Fsp. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 
Allarme

Venti scosse, paura da Messina a Palermo

Sciame sismico dal Tirreno del sud: tutti in strada e scuole evacuate 