Radiolina.
24 dicembre 2025 alle 00:37

“Unione Cult” speciale EroCaddeo 

Il giorno di Natale alle 11.30 e, in replica, alle 20.30, va in onda su Videolina la puntata speciale di “Unione Cult” interamente dedicata a Damiano Caddeo. A poche ore dal grande live della Fiera Campionaria, il talento di Sinnai si racconta a Francesca Figus. Partendo proprio da Radiolina dove, nel 2021, con la vittoria del Contest, tutto è cominciato. E poi la scelta di andare a vivere a Torino, i provini per “X Factor”, la squadra di Achille Lauro, la scalata verso il successo. Tanta la musica: a partire da “Punto”.

