Un’estate di mare, sagre e traffico 

Spiagge affollate sulla costa sud orientale dell’Isola. Turisti e villeggianti arrivano in massa a Torre delle Stelle, Baccu Mandara, Geremeas, Mari Pintau, Solanas, Castiadas, Costa Rei e Porto Corallo con un notevole aumento del traffico dall’imbrunire, quando i bagnanti tornano verso casa.

Come domenica scorsa, quando la circolazione ha subito rallentamenti sulla nuova Orientale sarda e sulla litoranea. Movimenti collegati anche alle tante sagre previste in questi giorni. A Torre delle Stelle è andata in scena una serata con i vini della cantina di Quartu e i piatti tipici locali su iniziativa della Pro Loco di Maracalagonis; successo anche per la manifestazione di atletica organizzata dall’Atletica Maracalagonis, mentre ieri si è tenuta anche la semifinale del concorso Miss Universo Sardegna con in palio l’accesso alla finale in programma il 20 agosto in Costa Verde.

Infine pochi giorni fa a Genn’e Mari la festa del Cristo dei sub che ha portato nel villaggio costiero centinaia di subacquei da tutta l’isola, turisti compresi.

A Cannesisa sono anche iniziati gli interventi per migliorare l’accessibilità alla spiaggia: nei giorni scorsi è stata ripristinata la pedana esistente e ne è stata realizzata una nuova con tre piazzole a disposizione per gli ospiti in carrozzina. Contestualmente migliorano i servizi sanitari, perché di recente è stato aperto il punto fisso del 118 con la disponibilità di un’ambulanza pronta a intervenire.

A Solanas invece dopo tanti anni il Comune di Sinnai ha riattivato il servizio di Guardia medica, mentre non è stato possibile aprire la farmacia estiva per l’indisponibilità di un farmacista. Se ne riparlerà la prossima estate.

Intanto si preparano le sagre religiose agostante. A Sinnai la prossima settimana si festeggerà Sant’Elena, mentre nel villaggio sulla vecchia Orientale a fine mese si svolgerà la sagra di San Basilio tra riti religiosi, musica e cibo capaci di attirare anche turisti e villeggianti.

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