Tortolì si ribella: non possiamo permetterci uno stop 

«Non possiamo permetterci il lusso di interrompere la raccolta della plastica durante la settimana per colpa di una programmazione non adeguata della Regione». Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, tira dritto e non vuol sentir parlare di sospendere un servizio essenziale proprio adesso che la cittadina è invasa di turisti e le strutture ricettive sono al massimo della capienza. «Male che vada - osserva il primo cittadino - mi assumerò la responsabilità individuando un punto di stoccaggio temporaneo e poi si vedrà. Ma di interrompere la raccolta non se ne parla proprio». La raccolta, almeno per oggi, è confermata anche a Bari Sardo. «Così come è avvenuto la settimana scorsa, scongiurando il pericolo di non garantire il servizio alla comunità». Ivan Mameli invita gli utenti a seguire «soltanto i canali ufficiali del Comune ed evitare qualsiasi allarmismo. Spetta però alla Provincia, competente in materia ambientale, di trovare un’area dedicata allo stoccaggio.

Altra musica a Cardedu dove, facendo seguito alle disposizioni attuate nei giorni scorsi in altri centri, fra cui Lanusei, Villagrande e Gairo, la raccolta degli imballaggi di plastica è sospesa «a causa del blocco dell’impianto Ecologica Moro per saturazione della filiera Corepla», spiega il sindaco, Marcello Vacca. «Faccenda non imputabile all’amministrazione». Il disagio, da oggi, investe anche Baunei e Santa Maria Navarrese. Da ieri ritiri sospesi anche a Girasole, Urzulei e Triei: «Sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali», precisano dai rispettivi Comuni.

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