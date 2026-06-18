Undicenne sulla bici travolto e ucciso dal camion dei rifiuti  

REGGIO EMILIA. Una vita giovanissima spezzata in un incidente in un pomeriggio estivo. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana. Da pochi giorni aveva finito la scuola elementare ed era sulla sua bicicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è stato travolto dal mezzo. Arrivato in condizioni critiche, è morto in ospedale, lasciando un'intera comunità sgomenta e in lutto.

L'incidente, poco dopo le 14, è avvenuto in via Zanichelli, in corrispondenza del ponte sul Crostolo, alla prima periferia della città emiliana. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto dal mezzo ed è finito violentemente a terra. L'allarme è stato immediato. In quei tragici attimi tra i passanti c'era un operatore sanitario fuori servizio che ha provato subito a praticare le manovre di rianimazione, a fargli il massaggio cardiaco. In poco tempo è arrivata l'ambulanza che ha portato il ragazzino all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le sue condizioni sono state da subito giudicate disperate e poco dopo, in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso. Intervenuta sul posto, oltre al 118, la polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per accertarne le responsabilità. Anche Iren Ambiente, la società che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti urbani a Reggio Emilia, ha aperto un'inchiesta interna per approfondire la dinamica dell'incidente, esprimendo un cordoglio profondo alla famiglia della giovane vittima.

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