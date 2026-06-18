VaiOnline
Reggio Emilia.
19 giugno 2026 alle 00:34

Undicenne sulla bici travolto e ucciso dal camion dei rifiuti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

REGGIO EMILIA. Una vita giovanissima spezzata in un incidente in un pomeriggio estivo. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana. Da pochi giorni aveva finito la scuola elementare ed era sulla sua bicicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è stato travolto dal mezzo. Arrivato in condizioni critiche, è morto in ospedale, lasciando un'intera comunità sgomenta e in lutto.

L'incidente, poco dopo le 14, è avvenuto in via Zanichelli, in corrispondenza del ponte sul Crostolo, alla prima periferia della città emiliana. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto dal mezzo ed è finito violentemente a terra. L'allarme è stato immediato. In quei tragici attimi tra i passanti c'era un operatore sanitario fuori servizio che ha provato subito a praticare le manovre di rianimazione, a fargli il massaggio cardiaco. In poco tempo è arrivata l'ambulanza che ha portato il ragazzino all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le sue condizioni sono state da subito giudicate disperate e poco dopo, in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso. Intervenuta sul posto, oltre al 118, la polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per accertarne le responsabilità. Anche Iren Ambiente, la società che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti urbani a Reggio Emilia, ha aperto un'inchiesta interna per approfondire la dinamica dell'incidente, esprimendo un cordoglio profondo alla famiglia della giovane vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Il caso.

Il sindaco intima l’autoguarigione

Serafino Corrias RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 