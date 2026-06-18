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Centrodestra
19 giugno 2026 alle 00:34

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega 

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 

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Roberto Vannacci mette la freccia a destra e supera nei sondaggi il suo ex partito, la Lega di Matteo Salvini. Secondo Youtrend Futuro Nazionale si attesta al 5,9% dei consensi contro il 5,8% del Carroccio: un vantaggio di misura, ma dal valore simbolico. Ed è proprio sulle icone che giocano i vannacciani. Che sui social pubblicano la foto del celebre film di Dino Risi, “Il sorpasso”. Il tono è canzonatorio, il messaggio meno: «Dovevamo essere una parentesi, “il partito personale destinato a sparire”, invece Futuro Nazionale cresce ancora e adesso acceleriamo».

L’analisi

Nel centrodestra dichiarazioni ridotte al minimo ma - a microfoni spenti - nessuno nasconde le preoccupazioni, Lega in primis. E la tegola arriva mentre ci si avvicina ai gazebo di Milano, iniziativa lanciata per individuare il nome del candidato sindaco del centrodestra: un plebiscito per Salvini potrebbe rilanciarlo. Ma dopo gli striscioni a favore di Luca Zaia, e con la pancia del partito in subbuglio, c’è chi non dà più nulla per scontato. Il sorpasso di Vannacci, però, non impensierisce solo la Lega. A mettere in guardia la coalizione è anche il Financial Times, che definisce lo «slancio» del generale come «una sfida significativa per Meloni». E a rincarare la dose arriva un altro sondaggio di Youtrend, che fotografa un centrodestra in svantaggio sul campo largo con o senza Vannacci in coalizione. I fan del generale, intanto, brindano al balzo di un punto e mezzo rispetto alle rilevazioni di tre settimane fa. «L’unico vero sondaggio è quello della cabina elettorale», stempera la deputata di FdI Ylenja Lucaselli. E su un ingresso di FnV in coalizione ribadisce: «Non serve andare andare al governo con uno che non ha la nostra stessa visione». Ma non sono gli unici a temere FN: nelle rilevazioni di Youtrend il M5S ha perso l’1,4%. È lì - il ragionamento - che Vannacci erode, non in FdI e nemmeno troppo nel centrodestra.

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