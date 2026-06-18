VaiOnline
Il caso.
19 giugno 2026 alle 00:34

Il sindaco intima l’autoguarigione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'ordinanza firmata dal riconfermato sindaco di Norbello, Matteo Manca, come si legge nel documento, ha natura “provocatoria e simbolica”, ma l’effetto è stato immediato: riaccendere l’attenzione sulla mancanza del medico di famiglia nel paese. In pratica, il primo cittadino «impone ai norbellesi l’obbligo di autoguarigione in caso di malattia». Una misura estrema, nata per denunciare l’insanabile contraddizione tra il diritto alla salute garantito dalla Costituzione e l’assenza di servizi sanitari territoriali essenziali.

Il testo dell'ordinanza è volutamente paradossale. «Tutti i cittadini residenti nel Comune di Norbello che dovessero ammalarsi sono tenuti a guarire autonomamente nel più breve tempo possibile», si legge nell’atto sindacale diffuso ieri. «Invitiamo i soggetti interessati a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al ripristino spontaneo della salute – scrive il sindaco – con particolare riguardo alla buona volontà, al pensiero positivo, alla resistenza fisica e morale e all’eventuale ricorso alla fortuna». Segue un ulteriore passaggio che accentua il tono ironico e drammatico insieme: «È inoltre stabilito il divieto ai cittadini di aggravare le proprie condizioni cliniche in assenza di preventiva disponibilità di un medico. Le modalità operative della guarigione - fa notare Manca nell’ordinanza - sono rimesse all’autonoma organizzazione del cittadino stesso».

Dietro la provocazione, però, c’è una denuncia reale e profonda. «Le stiamo provando tutte, ma non ci ascolta nessuno», afferma Matteo Manca. «È una provocazione che mandiamo a tutti gli organi: Regione, Governo, Prefetto. Questa situazione non può continuare». Il sindaco sottolinea che il Comune ha già tentato di arginare la grave carenza sanitaria con atti concreti. «Ad aprile - scrive Manca - la Giunta ha stanziato fondi per allestire un ambulatorio e garantire l’alloggio a un medico di medicina generale disposto ad accettare l’incarico. Abbiamo notificato formalmente la disponibilità alla Regione, all’Asl di Oristano e alla Provincia di Oristano». Nonostante gli sforzi, però, nessuna risposta concreta è arrivata e non ha prodotto neppure gli effetti sperati la partecipazione ad un programma televisivo nazionale dove sindaco, amministratori e cittadini avevano messo in luce i disagi dalla piazza della Parrocchia.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le guerre

Hormuz riapre, greggio giù Sessanta giorni per l’intesa

Il presidente Usa furioso per le critiche sull’accordo Al centro del confronto i 14 punti del memorandum 
Insularità

Tassa Ue, la battaglia di Sardegna e Liguria

Cossa: trasporti marittimi, le nostre merci finanziano la carbonizzazione altrui 
Cristina Cossu
Anche negli Anni Sessanta era giudicato troppo grande rispetto alle esigenze della città

La fine del vecchio Sant’Elia tra liti e scarse manutenzioni

Ora l’impianto è un rudere completamente abbandonato Dopo i mondiali di Italia ‘90 gli scontri tra club e Comune 
Lorenzo Piras
L’allarme

Nuovo caso di West Nile a Macomer

Allerta anche a Bosa dove il paziente era stato nei giorni scorsi per lavoro 
Francesco Oggianu
Centrodestra

«Acceleriamo»: Vannacci sorpassa la Lega

Youtrend: 5,9% contro 5,8. Il Financial Times: sfida significativa per Meloni 
gli esami

Maturità, sardi delusi: «Non c’era Deledda»

Ieri lo scritto di italiano: a Cagliari pareri discordi sui temi proposti 
Sara Marci