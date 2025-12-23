Un’area fieristica nella zona industriale 

Grandi spazi per fiere ed eventi sportivi e culturali nella nuova zona industriale ad Iglesias: sono questi i punti cardine del progetto che il Comune ha deciso di realizzare nell’area di Sa Stoia appena verranno portate a termine le opere infrastrutturali. Una notizia accolta con entusiasmo dagli imprenditori che investono non soltanto sul rilancio economico ma anche e soprattutto, su quello sociale, come ha sottolineato il presidente del Consorzio degli operatori della zona industriale, Marco Lilliu: «Per noi è un sogno che si realizza, avevamo già discusso di questo progetto con l’amministrazione comunale, la quale ha accolto le nostre richieste sia per migliorare le condizioni infrastrutturali della zona industriale e restituirle così un nuovo aspetto, sia per comunicare e fare conoscere le nostre realtà lavorative. Le fiere, gli eventi sportivi e culturali saranno un eccellente mezzo di comunicazione che potrà fungere anche da invito a chiunque avesse il progetto o l’idea di lavorare nella nostra realtà, che sotto questo profilo è sempre più appetibile».

I nuovi spazi

Verranno realizzate non soltanto nuove strade, marciapiedi, nuovi servizi idrici e fognari, come prevede il piano di riqualificazione, ma anche spazi attrezzati adiacenti ai capannoni industriali dove prenderanno vita fiere campionarie, esposizioni di mezzi agricoli, prodotti enogastronomici, tessuti e mostre artigianali. «Cerchiamo di coniugare l'attività lavorativa con le nuove offerte del mercato - ha spiegato il sindaco Mauro Usai - vogliamo portare nella zona industriale fiere campionarie, e creare eventi culturali e sportivi. Adesso che abbiamo ottenuto i finanziamenti per migliorare l’intera area industriale, dobbiamo darci da fare sul fronte della comunicazione e fare conoscere il più possibile a tutti le nuove prospettive di sviluppo». Le aziende della zona industriale sono l’asse portante dell’economia e contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale della città, come ha dichiarato l' assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali: «Realizziamo delle infrastrutture che non solo migliorano le condizioni e l’aspetto della zona industriale, ma attraverso questo progetto cerchiamo di valorizzare tutte le attività produttive e crearne delle nuove. È nostro auspicio che anche chi arriva da fuori sia spinto ad investire nel nostro territorio. Con questi interventi la zona di Sa Stoia avrà sicuramente nuove potenzialità».

I concerti

Per quanto concerne invece, i grandi concerti, l’attenzione è indirizzata ad un' area più centrale, come il deposito dell’Arst, nel rione di Serra Perdosa. Le trattative sono in corso con la Regione, ma richiederanno ancora del tempo in attesa di una rielaborazione del piano dei trasporti. Il Comune negli ultimi anni, per incentivare il numero di presenze turistiche ha puntato anche sui grandi eventi musicali.

