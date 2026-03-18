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Ilbono.
19 marzo 2026 alle 00:28

Una signora di 99 anni operata al femore a Lanusei 

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A due giorni dall’operazione si è potuta perfino alzare in piedi sulle sue gambe, con l’aiuto dei medici fisiatri. A novantanove anni Delia Stochino, di Ilbono, ex insegnante alla scuola per l’Infanzia, è stata operata dai medici del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Lanusei per una frattura al femore. Una situazione che solo pochi anni fa aveva conseguenze molto negative per le persone anziane.

Oggi invece gli interventi sugli anziani sono ricorrenti anche all’ospedale di Lanusei, complice l’indice di longevità che caratterizza le genti d’Ogliastra.

La paziente è stata operata dai medici del reparto di Ortopedia con l’indispensabile collaborazione dei colleghi anestetisti. (si.l.)

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