VaiOnline
Paesaggio.
19 marzo 2026 alle 00:31

Al via la revisione del Ppr: «La tutela non presuppone per forza vincoli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Regione avvia – dopo vent’anni – la revisione del Piano paesaggistico (Ppr), strumento centrale di governo del territorio. A spiegare le linee generali è stato l’assessore agli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda, in occasione di un convegno promosso dal Ministero della Cultura a Sassari. «Dobbiamo superare l’idea che tutela e sviluppo siano in contrapposizione e riconoscere nella tutela una leva di sviluppo», ha sottolineato Spanedda. «La revisione nasce dalla consapevolezza che il paesaggio non è un elemento statico, ma un sistema che va accompagnato nel tempo. Dobbiamo conservarlo come si fa con un edificio antico, attraverso un progetto che ne eviti la perdita e il decadimento», indicando la necessità di una tutela attiva e non meramente vincolistica.

In questo senso, il nuovo Piano segna un cambio di impostazione: «Dobbiamo passare da uno sviluppo che trasforma il territorio a uno che lo valorizza e lo accompagna senza snaturarlo», capace di mantenere le caratteristiche dei luoghi accompagnandone l’evoluzione. La revisione si inserisce in un contesto profondamente cambiato rispetto al 2006. «La pressione speculativa si è spostata dalle coste alle zone interne, come dimostrano i progetti per la produzione di energie rinnovabile. Le ultime siccità e gli eventi estremi ci dicono che c’è la necessità di lavorare sulle opere di difesa, sul ciclo dell’acqua e sulla sostenibilità», ha sottolineato l’assessore. «Si tratta di temi complessi che vanno affrontati con gli esponenti dei vari saperi, i portatori d'interesse, le comunità e gli Enti locali». Resta poi centrale il tema dello spopolamento, soprattutto nelle aree interne: «La tutela passa anche dalla possibilità di dare occasioni di lavoro e migliorare le condizioni di vita», ha proseguito Spanedda, evidenziando il legame tra pianificazione territoriale e coesione sociale. «L’aggiornamento del Piano richiederà il riesame dei 130 decreti ministeriali di vincolo, che si sommano ai 40 già validati e riguardano gruppi montuosi, edifici storici, beni identitari e aree di interesse naturalistico e pubblico», ha ricordato l’assessore, sottolineando l’importanza di un approccio tecnico accurato per garantire una pianificazione coerente con le sfide territoriali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Non fate morire l’agricoltura»

l R. Carta, Murgia
Il Conflitto

Carburanti, il Governo taglia le accise: via libera allo sconto di 20 centesimi

Stanziato mezzo miliardo: l’obiettivo è calmierare i prezzi per venti giorni Ok al credito d’imposta per le imprese e a maggiori poteri del Garante 
La protesta

Traffico, mattinata da incubo Auto e bus in fila in via Roma

La manifestazione ha paralizzato il centro di Cagliari Lato portici chiuso, viabilità dirottata sul lungomare 
Roberto Carta
Le parole della premier sull’eolico in mare rilanciano il dibattito. FI: «Basta costi in più per le famiglie»

Stop all’off shore, nell’Isola cambia il vento

FdI: no alla speculazione selvaggia. La maggioranza: dal Governo promesse non mantenute 
Lorenzo Piras
Oltre 4mila bambini senza assistenza nel territorio

Oristano apripista in Sardegna con i primi Ascop

Ambulatori straordinari per minori: arrivano due pediatri in pensione 
Valeria Pinna
Il processo

Raduano: «Ho pagato la mia fuga con un omicidio»

Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padru. In Corsica l’uccisione di un malavitoso locale 
Fabio Ledda
Turismo

Per sempre sì nella Gallura da cartolina

Da Tavolara alle Bocche di Bonifacio, i luoghi iconici che i Comuni propongono alle coppie 
Caterina De Roberto