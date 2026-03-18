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Il cantiere.
19 marzo 2026 alle 00:31

Metro, i lavori proseguono: a luglio nuovo capolinea 

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Da un lato il traffico, dall’altro la manifestazione Coldiretti. Al centro, nelle due corsie centrali che fino alla scorsa settimana erano riservate ai mezzi pubblici, invece gli operai.A Cagliari proseguono i lavori in via Roma per la metropolitana. Anche dopo la scoperta archeologica in piazza Matteotti di una cinta muraria antica, che però non ha fermato il cantiere.

In città si aspetta da tempo la nuova Linea 3 che collegherà piazza Matteotti a piazza Repubblica con un tempo di percorrenza di circa 5 minuti e 40 secondi. Sarà lunga due chilometri e mezzo con sei fermate previste. Per la conclusione dei lavori bisognerà aspettare il 2028. A luglio, invece dovrebbe aprire il tratto da piazza Repubblica fino a San Saturnino, dove ci sarà di fatto un nuovo capolinea.

In via Roma nel frattempo è già partita la rivoluzione, quella che ha chiuso la corsia centrale e dirottato i mezzi pubblici nelle altre due carreggiate: i bus del Ctm sul lato portici, le corriere dell’Arst sul Lungomare New York 11 settembre, mentre ncc, taxi e forze dell’ordine possono scegliere entrambe le soluzioni. Nei primi giorni, anche grazie alle due rotatorie in piazza Amendola e piazza Deffenu, non si sono registrati particolari problemi. Ieri mattina la situazione è stata diversa per la manifestazione.

Completati i lavori della metro, nel 2028, non è detto però che gli autobus tornino nella carreggiata centrale. L’ipotesi in Comune era quella di una corsia “promiscua”, dove far transitare sia i vagoni della metro che i mezzi pubblici, togliendoli dal traffico delle auto private. Di diverso avviso l’assessorato regionale ai Trasporti che aveva definito la soluzione come uno scenario improponibile. Ci sarà comunque tempo per discutere e trattare. L’alternativa è che la soluzione temporanea adottata da lunedì per consentire il proseguimento dei lavori diventi definitiva. E a quel punto gli automobilisti cagliaritani dovranno abituarsi a condividere le corsie di via Roma con gli autobus di Ctm e Arst.

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