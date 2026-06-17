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L’incontro.
18 giugno 2026 alle 00:39

Una serata speciale per i centenari sardi dedicata alla longevità e alla ricerca scientifica 

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Una serata dedicata ai centenari di Sardegna al T Hotel con un evento speciale dedicato a uno dei fenomeni che hanno reso la Sardegna celebre nel mondo: la straordinaria longevità dei suoi abitanti. L’iniziativa ha visto protagonista Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più amate della musica sarda contemporanea, che ha presentato il suo nuovo singolo di successo “Durche Cantu”. In prima fila c’era anche Mafalda Perra Oggiano, 101 anni e circondata da nipoti e parenti di quattro generazioni, insieme a Costanzo Vannacci, 93 primavere il prossimo mese, sardo adottivo (ha una casa a Costa Rei da oltre 45 anni) e padre del generale e politico Roberto Vannacci. A offrire un importante contributo scientifico all’incontro è stato lo studioso Paolo Francalacci, professore ordinario di Genetica dell’Università di Cagliari. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per coniugare aggregazione, socialità, cultura, ricerca scientifica e testimonianze di vita, offrendo al pubblico un momento di riflessione e di celebrazione dedicato a uno degli aspetti più affascinanti dell’identità sarda.

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