Ci sarà il Papa ai funerali di Ruini 

Papa Leopne XIV ha ricordato ieri il cardinale Camillo Ruini, esprimendo «gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa, che visse con generosità il suo ministero» e definendo il porporato «esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa».

Sarà proprio il Pontefice a celebrare le esequie, oggi pomeriggio nella basilica di San Pietro. Poi il feretro sarà condotto nella diocesi natale del cardinale, Reggio Emilia, ed è annunciata una seconda celebrazione che verrà presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella Cattedrale di Reggio Emilia domani.

E ieri a Roma si è aperta la camera ardente. Tra i primi a rendere omaggio il cardinale Matteo Zuppi e monsignor Giuseppe Baturi, presidente e segretario di quella Conferenza episcopale italiana che per anni ha visto alla guida proprio il cardinale, amante della politica ma soprattutto della Chiesa. A rendergli omaggio, tra gli altri, il Ignazio La Russa, Pierferdinando Casini, Andrea Riccardi e monsignor Rino Fisichella.

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