Meloni: «Una prova  che non definisce il vostro vero valore» 

Sono gli 527.747 studenti che da questa mattina affronteranno gli esami di maturità. Si parte puntuali alle 8,30 con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Meloni e Valditara

La premier Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere i propri auguri agli studenti. «La Maturità è una prova importante, certo - ha detto - ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia». Nel suo messaggio, Meloni riconosce il carico emotivo che accompagna questi giorni, come la fatica della preparazione, l'attesa, le aspettative, l'ansia. «È normale», ha assicurato. E proprio per questo ha voluto mandare loro «un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso». Anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha voluto mandare i propri auguri ai maturandi, ricordando che «non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso ed anche sui propri errori».

La scaramanzia

Intanto i maturandi studiano le ultimi strategie della scaramanzia che passa innanzitutto dal guardaroba: il 23% dei maturandi, stando ad un sondaggio, si presenterà davanti alla commissione indossando accessori portafortuna ben precisi, come collane o braccialetti, mentre un ulteriore 15% farà affidamento su specifici indumenti "propizi". Ma la vera formula trionfatrice di quest'anno è la penna "portafortuna": ben il 21% dei ragazzi che adotterà un rito scaramantico scriverà il proprio elaborato armato di questo talismano.

Le tracce possibili

Nel toto-tracce svettano gli 80 anni dal referendum istituzionale ma nelle ultime ore si è fatta spazio anche la suggestione Grazia Deledda per un anniversario significativo: i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Attesi sono anche i temi su Ai, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea. Tra gli autori, si punta su un testo di Gabriele D'Annunzio, da sempre favorito assoluto, ma mai uscito. Completano la top ten dei "papabili" della vigilia gli 'usati sicuri', come i "Giovanni" Verga e Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale.