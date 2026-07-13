Una sala dedicata per non fumare tra gli ombrelloni  

No al fumo in spiaggia, tra i lettini e gli ombrelloni (e neanche in riva). Sì ad un’area fumatori attrezzata, con tanto di divanetti e meg ella Cooperativa servizi nautici che gestisce lo stabilimento Sa Murta. «Negli anni – spiega Marianna Ciampa, una dei soci della cooperativa - le segnalazioni da parte di famiglie con bambini, persone allergiche o semplicemente infastidite dal fumo passivo sono diventate sempre più frequenti. A questo si aggiunge il problema dei mozziconi abbandonati sulla sabbia. Ecco che allora abbiamo pensato di invitare i fumatori a spostarsi in un’area che abbiamo appositamente attrezzato».

Non il divieto assoluto di fumare, ma un invito a non farlo in spiaggia. «I divieti – aggiunge Carlo Paglietti, anche lui socio – non vengono mai ben digeriti. Con un invito a non fumare, o a farlo nell’area attrezzata, stiamo ottenendo tanti apprezzamenti».

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