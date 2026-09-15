«Una politica aperta a tutti» 

Non il fautore né il motore, dice, ma di certo un simbolo. Franco Sabatini, 64 anni, ex consigliere regionale Pd, guida la diaspora di venti, tra amministratori ed ex, dal Pd alla neonata Avs Ogliastra.

Quali sono i motivi di questo malcontento nel Pd Ogliastra?

«Siamo giunti alla conclusione che, all’interno del centrosinistra ogliastrino, fosse necessario individuare un nuovo spazio politico capace di coniugare due temi centrali, la lotta alle disuguaglianze sociali e la tutela dell’ambiente».

La gestione Corrias mostra segni di logoramento?

«Sinceramente no. Si è appena concluso il congresso con la nomina di un giovane segretario provinciale, al quale va il nostro incoraggiamento. Avs nasce con l’obiettivo di rafforzare il centrosinistra. Ricordo che il centro destra ha sempre preso più voti perché può contare su più partiti strutturati, mentre il centrosinistra ruota su un solo partito».

Con questo organico Avs parrebbe avere obiettivi ambiziosi.

«Tutto verissimo ma terremo i nostri piedi ben saldi a terra. Sarà necessario lavorare con grande impegno, approfondendo i problemi e individuando soluzioni concrete da sottoporre ai vertici regionali di Alleanza Verdi e Sinistra. Sono grato per la loro numerosa partecipazione al nostro evento fondativo di Bari Sardo e per la disponibilità dimostrata nel sostenere le istanze del territorio».

Quale è il futuro politico di Franco Sabatini?

«Mi vedo come un semplice militante, pronto a mettere a disposizione del gruppo politico l’esperienza maturata in tanti anni di presenza nelle istituzioni. Non sono candidato ad alcun incarico ho già dato il mio contributo».

La scelta di andare ad Avs è anche determinata da una mancanza di rappresentanza nel Pd?

«Credo di avere già risposto: non è questo il punto centrale. Vogliamo promuovere un modo diverso di fare politica, nel quale ciascuno possa esprimere la propria opinione con la certezza di essere ascoltato e di avere pari dignità nel confronto, sia come iscritto sia come simpatizzante. Abbiamo approvato una carta dei principi dalla quale nasceranno tutte le nostre iniziative politiche e il cui messaggio è molto chiaro: la politica deve essere un luogo di partecipazione e di cittadinanza attiva, nel quale tutti abbiano diritto a uno spazio reale».

Alle prossime comunali Avs sarà alleata con il Pd e se sì con quali rapporti di forza?

«Avs cercherà massima condivisione con tutte le forze del centrosinistra. Come accadde con l’Ulivo che fu un grande laboratorio politico. Oggi si lavora alla costruzione del campo largo e faremo la nostra parte con correttezza e impegno».

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