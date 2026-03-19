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Tortolì
20 marzo 2026 alle 00:33

Una nave carica di turisti 

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Ad Arbatax Clio è di casa. Due volte all’anno la nave da crociera della compagnia Grand Circle Line attracca nelle banchine del porto di Arbatax. È avvenuto ieri, poco dopo le 7. I crocieristi hanno potuto visitare in escursione le bellezze storico-paesaggistiche dell’Ogliastra e della Barbagia, tappe consolidate e molto apprezzate dalla clientela americana. «Un connubio vincente, quello tra turismo balneare crocieristico ed esperienziale, particolarmente attento alle novità che l’entroterra può offrire», hanno spiegato dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. A dare il benvenuto agli ospiti e al comandante della nave, il presidente dell’Authority, Domenico Bagalà, il segretario generale, Alessandro Becce, e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Oggi la nave del segmento lusso, con a bordo passeggeri di nazionalità americana, toccherà lo scalo di Cagliari, confermando il fenomeno consolidato del multiscalo. (ro. se.)

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