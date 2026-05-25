Una mostra nella cripta di Santa Restituta 

Dal 2 giugno al 12 luglio la Cripta di Santa Restituta, in via Sant’Efisio, ospiterà “Ricama la dea”, installazione di arte contemporanea dell’artista Francesca Aldegani (The space araund me). Concepita come dialogo con la dimensione del femminile inscritta nella tradizione cristiana legata alla figura della santa, l’opera si confronterà pure con la storia archeologica e la conformazione naturale e architettonica del luogo, che ha un utilizzo precedente a quello cristiano.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 sino alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. La persone con disabilità e gli accompagnatori, le bambine e i bambini under 6 potranno visitarla gratuitamente. Sono invece previsti sconti per studentesse e studenti sino a 26 anni, over 65 e gruppi di almeno 15 persone. Informazioni e prenotazioni attraverso il sito web www.monumenticagliari.it, alla mail info.beniculturalicagliari@gmail.com, oppure telefonando ai numeri 0706777900 e 347.3327194.L'iniziativa si inserisce nella terza edizione di Primavera di Cultura, rassegna di appuntamenti primaverili promossa dalla cooperativa Sémata nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario di Monumenti Cagliari.

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