Una mostra contro la violenza aperta al Centro Giovanni Lilliu 

Ventisei opere artigianali e artistiche che trasformano l’arte in uno strumento di denuncia e solidarietà. Al Centro Giovanni Lilliu di Barumini la mostra dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari “Il pensiero creativo, l’Arma contro la violenza”. L’ha inaugurata la prefetta, Paola Dessì.

È una collaborazione tra carabinieri, Fondazione Barumini e Comune. Quattordici gli artisti coinvolti che, con stili e tecniche diversi, hanno affrontato il tema della violenza sulle persone più fragili. Le opere, dice il comandante provinciale generale Luigi Grasso, «danno una prospettiva di speranza e rinascita, dimostrando il forte potere comunicativo dell'arte come mezzo di prevenzione».

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