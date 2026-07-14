Quindicenne sparita da 10 giorni 

Teramo. Sono ore di attesa quelle che segnano il giallo di Diana Maruntelu, quindicenne di origini romene nata a Mirano, in provincia di Venezia, ma residente con la famiglia a Giulianova. Di lei non si hanno più notizie dal sabato 4 luglio. In queste ore, gli investigatori abruzzesi attendono riscontri dalle autorità romene, dopo che i rilievi tecnici hanno captato il segnale del suo cellulare all’estero. Dopo dieci giorni di indagini blindate la Procura di Teramo, in accordo con i familiari, ha autorizzato la diffusione del nome, delle foto e dei dettagli identificativi della minore. Diana, alta un metro e 64 centimetri, dal peso di circa 60 chili, ha capelli neri lunghi e lisci, occhi castani e corporatura media. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu con la scritta bianca Adidas, pantaloncini corti rosa, scarpe Nike bianche e portava con sé una borsetta rosa. Non ha nulla con sé, perché dall’abitazione non mancano indumenti.

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