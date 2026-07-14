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Ancona.
15 luglio 2026 alle 00:51

Il migrante pestato denuncia il “futurista” 

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Ancona. Sabato scorso era stato prima insultato, poi buttato a terra e picchiato perché stava bloccando la strada. Ieri, con in mano un certificato di 14 giorni, il migrante ha denunciato il suo aggressore. Cioè il militante di Futuro Nazionale Giuseppe Barboni, che aveva postato su Facebook il video dell’aggressione girato da una terza persona. Il pm aprirà un fascicolo per lesioni. «Non dico che dovrei avere un premio, però...», ha detto Barboni a “L’Aria che tira” su La7, spiegando che «erano due ore e mezzo che stava lì ed era la terza volta nella giornata che molestava persone, era la seconda volta che veniva arrestato e rilasciato». «Non giustifico mai la violenza se non è motivata da una necessità di difesa», ha detto il leader di Fn Roberto Vannacci. E poi: «Ma se uno sbaglia non è che il partito prende provvedimenti che non sono già previsti dal codice penale e dal codice civile. Cosa facciamo, un giudizio ulteriore?».

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