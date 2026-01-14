Una discarica tra i cassonetti del Tribunale 

Cassonetti trasformati in discarica “aperta” a tutti. Senza autorizzazione, ovviamente.

Succede in città e non in un posto qualunque, bensì nel piccolo piazzale tra via Amat e piazza Marcello Serra. Per capire: sul retro del palazzo di giustizia e a pochi metri dall’ingresso della Questura.

I contenitori per i rifiuti – carta e plastica – dovrebbero essere al servizio del Tribunale ma i residenti denunciano che vengono utilizzati in modo indiscriminato da chiunque. Anche da parte di chi dovrebbe avere dei mastelli a casa, collegati a un’utenza Tari.

Dovrebbe, perché se fa ricorso a quei cassonetti, con tutta probabilità, evita di pagare la tassa comunale sull’immondizia. Almeno questo è il sospetto. Una situazione di degrado che va avanti da mesi. Le segnalazioni sull’accumulo si rifiuti a due passi dal luogo dove ogni giorno si celebrano processi civili e penali risalgono infatti a ottobre. E nulla da allora è cambiato.

RIPRODUZIONE RISERVATA