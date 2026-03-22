una coppia in vetta, spareggio vicino 

La diciannovesima giornata di Eccellenza femminile rimanda ancora il verdetto sulla vittoria finale. A tre turni dal termine lo spareggio sembra l’opzione più probabile per Caprera e Real Sun Service, ancora appaiate in vetta. Le biancoverdi di Angelo Cossu non hanno grossi problemi a regolare 7-0 l’Atletico Uri, con Baltazar e Gasmi sugli scudi con una tripletta a testa e la rete di Cabral a completare il successo. Tre doppiette (Fiori, Palmas e Shaheen) e i gol di Dos Santos e Piras regalano invece alla Real Sun Service l’8-0 contro il Maracalagonis.

Rotondo successo anche per la terza forza del torneo, il Tortolì: 10-0 all’Fc Alghero grazie aille doppiete di Gessa, Incollu e Cristina Deiana e ai gol di Loi, Ghisu, Francesca Deiana e Pisu. La Gioventù Assemini dopo la battuta d’arresto dello scorso turno riprende la corsa battendo il Simaxis a domicilio per 4-0. Le asseminesi grazie a Deiana (doppietta), Matilde e Sara Manca restano al quarto posto a -8 dalle ogliastrine. Larga vittoria anche per il Porto Rotondo di Fabrizio Fermanelli: il 12-0 infitto alla Marzio Lepri Torres ha messo in evidenza bomber Delogu (quaterna) e Sanna (tripletta). La doppietta di Lai, le reti di Venuti e Sannia e anche un autogol completano la goleada.

Demuro e Lande invece confezionano il successo (il sesto stagionale) del Castello Cagliari nel derby campidanese con la Pgs Audax Frutti d’Oro, sconfitta 2-1. Le cagliaritane salgono all’ottavo posto mentre le biancoverdi, alle quali non basta la rete di Carboni Tonga, restano terzultime.

Reti bianche

In Serie C la Torres rimanda la salvezza. Lo 0-0 col fanalino di coda Azalee Solbiatese (al primo punto stagionale) non consegna ancora alle sassaresi la matematica certezza. Le rossoblù devono recuperare la trasferta genovese con l’Angelo Baiardo il primo aprile. Nemmeno all’Atletico Uri riesce il risultato pieno: il derby con la Tharros termina a reti inviolate e le due squadre mantengono tra loro i cinque punti di margine rispettivamente al terzultimo e penultimo posto.

I due campionati si fermano per due settimane: nei prossimi giorni i riflettori saranno puntati sul Torneo delle Regioni che si disputerà in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile. La Sardegna di Lello Floris sarà impegnata nel girone a tre con Veneto e Friuli Venezia Giulia.

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